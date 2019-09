Las estrellas del reguetón en contra de los Latin Grammys

Levantaron su voz. O bueno, sus teléfonos. En Instagram artistas del reguetón como J Balvin, Maluma, Daddy Yankee y Karol G han protestado por la falta de nominaciones del género en la edición 20 de los Latin Grammys.

Con 47 categorías este año, tres de ellas especiales para el género urbano, estos exponentes no están de acuerdo con el trato que le han dado a su movimiento musical. J Balvin fue el primero en levantar su voz al respecto. En su perfil compartió una gráfica con el logo del gramófono tachado y una frase que decía “Sin reggaeton no hay Latin Grammy”. Como pie de foto especificó “por la cultura y el movimiento”. El colombiano lanzó un disco junto a Bad Bunny llamado Oasis, que por fechas no entró en la prenominación (hasta mayo de este año. Su disco salió en junio). Sin embargo tiene crédito en la sección de Canción Urbana, Caliente que canta con De La Ghetto y Con Altura junto a Rosalía.