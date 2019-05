Raphael está dispuesto a seguir haciendo cine si sus giras se lo permiten

El cantante Raphael optó por una camisa y pantalón blancos en su encuentro con la prensa al recibir el Premio Platino de Honor. “Visto así para llevar la contraria”, respondió entre risas. Un color con el que sus seguidores no están acostumbrados a verlo. Siempre usa negro en sus presentaciones.

Aunque el artista es ampliamente conocido por su música (con 335 discos de oro, 50 de platino y uno de uranio) el cine es otra de sus pasiones, con más de una docena de cintas. ‘Mi gran noche’ de Álex de la Iglesia es la más reciente.

“No he abandonado el cine, el problema es que casi siempre estoy de gira. Vivo en gira, cuando termino una, comienzo otra. Cuando me ofrecen un guion me dicen la fecha en la cual van a iniciar el rodaje y casi siempre la agenda está llena. Álex de la Iglesia me ofreció antes otros proyectos, pero no pude comprometerme a ellos. Estoy dispuesto a seguir haciendo cine, siempre y cuando mis giras lo permitan”.

Antes Sonia Braga, Antonio Banderas, Ricardo Darín, Edward James Olmos y Adriana Barraza obtuvieron la misma distinción que Raphael.

Acaba de conquistar Rusia con su gira ‘Locos’ por cantar que finalizará en diciembre y además empieza en España, Tour Resinfónico en el cual mezcla lo sinfónico con lo electrónico. Se refirió al género urbano y considera que toda la música tiene sus valores. “Pero es un género que no me llama la atención, indudablemente con lo que yo sé de música, si lo hiciera lo haría bien. Prefiero ir por otros caminos. Ya veremos que sucede con lo urbano”.