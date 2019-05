Nieta de Verónica Castro la sorprende con una canción

Rafaela, la pequeña hija del cantante Cristian Castro, quiere ser artista y así lo demostró durante el programa Pequeños Gigantes, al que llegó de sorpresa para cantarle a su abuela Verónica Castro, quien es jueza de ese espacio infantil.

La niña de 5 años, arribó a México desde Colombia junto a su madre, Paola Eraso.

La visita de Rafaela fue un regalo sorpresa que, por el Día de las madres, quiso darle a la recordada protagonista de Los ricos también lloran.

Galilea Montijo, conductora del programa, le pidió a ‘la Vero’ que cerrara los ojos y le pusieron un audio en el que se escuchaban las voces de su mamá, doña Socorro y su hijo Cristian, para después hacer entrar al escenario a Rafaela, quien interpretó una canción muy especial dedicada a su abuela. Dicho tema fue el mismo que Cristian, siendo niño, le cantó a su abuelita y que ahora Rafaela se aprendió para Verónica.

La actriz abrió sus ojos y no podía creer que ahí estaba su nieta cantando y bailando, al punto de derramar lágrimas de emoción.

“¡No puedo más! ¡Está de infarto! Paola, eres divina; te lo agradezco mucho, ¡yo no me lo esperaba! Jamás me imaginé que iba a salir a cantar Rafaela, y luego a bailar. Estoy muy emocionada, agradecida con la producción y con toda la gente, porque no me lo esperaba”, confesó ‘la chaparrita de oro’.

En una entrevista, la niña aseguró que quiere seguir los pasos de su papá y de su abuela a quienes ama mucho.