‘Bohemian Rhapsody’ alcanza récord de reproducciones en YouTube

Sobre el logro, del que ha informado este lunes YouTube en una nota, los miembros fundadores de la banda Brian May y Roger Taylor han declarado que se trata de “un honor” que quieren agradecer a sus fans, por lo que han anunciado la publicación de tres nuevos videoclips protagonizados por los seguidores del grupo, que podrán colaborar subiendo sus videos en la web www.youarethechampions.com .

Por su parte, la canción, enmarcada en el álbum A Night At The Opera , volvió a las radios de todo el mundo tras el estreno en 2018 de Bohemian Rhapsody , la oscarizada película que repasa la vida de Mercury.

Para este proyecto, una colaboración de Queen con YouTube Music, Universal Music Group y Hollywood Records, la banda propone a los bailarines que les sigan que interpreten el tema Don’t Stop Me Now, mientras que los artistas visuales podrán hacer lo propio con la letra de la canción A Kind of Magic y los músicos, cantantes e instrumentalistas con Bohemian Rhapsody.

El grupo también ha publicado en su canal de YouTube una versión remasterizada y en alta definición del videoclip de Bohemian Rhapsody, con la letra de la canción disponible en inglés, castellano o coreano, entre otros idiomas.

De esta manera, el video musical de se une a la selecta lista de videos más reproducidos de la plataforma: por encima de las mencionadas mil millones de visitas se encuentra también Despacito, de Luis Fonsy y Daddy Yankee; Shake It Off de Taylor Swift o November Rain, de Guns N’ Roses.