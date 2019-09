Miguel y Priscilla hacen arder las mañanas

Son amigos y colegas. Priscilla Tomalá, quien acaba de salir de RTS, y Miguel Cedeño, de De boca en boca, de TC, se unen por primera vez para hacer de las suyas y ponerle su toque a una nueva propuesta llamada Arde la mañana que se estrenó el lunes a las 07:00 por radio Fuego. Aunque el centro de este espacio es la farándula, además se ofrece comunidad, deportes, denuncias y temas de interés local y nacional, con Tatiana Campuzano y Marcelo Dejerónimo.

Miguel, ¿cómo se forma la dupla?

Mariela Viteri me hizo la propuesta y me encantó. Al principio creí que era con ella. Luego me dijo que se buscaba a otra persona. Le sugerí a Priscilla. Hice varios castings y el de Priscilla gustó mucho. Es loca, arrebatada, tiene esa sabrosura y carisma que se necesita a esa hora.

A usted se lo ve en las redes sociales siempre farreando. Ahora deberá madrugar...

(Suelta una carcajada) Me costará. Deberé levantarme a las cinco de la mañana. Me motiva que a fin de mes recibiré más platita. Generalmente duermo a las once o doce de la noche porque me entretengo con el teléfono celular. Tendré que dormir temprano como pollo. No farreo de lunes a jueves, solo me voy a comer con mis compañeros.

¿No es su primera vez en la radio?

A los 16 años en radio Morena hice prácticas durante dos años. Entonces estaba en cuarto curso. Me encantó. Ya no es como antes que el locutor o presentador iba hasta en zapatillas porque nadie lo veía. Con la tecnología moderna se lo puede ver y toca estar bien puesto. Esta es mi primera vez profesional. Gracias a Dios no necesito estar junto a una diva.

Aunque son amigos, a veces los egos salen a flote...

Hay mucha química con Priscilla. La conozco hace casi 10 años. Aunque nunca hemos trabajado juntos, no creo que exista rivalidad o nos peleemos por el micrófono. Ambos mantendremos nuestros estilos.

Ahora conocerá a Mariela, la jefa...

Dicen que es muy estricta y que cuando se le pelan los cables es cosa seria.

¿Y qué prepara en la TV?

Estoy preparando la nueva temporada del segmento Cara a cara en De boca en boca. En esta ocasión con chicos realities. Los que tengan historia.

Ella...

Priscilla acaba de salir de RTS, esta es una oportunidad que le cayó como anillo al dedo...

Trabajé en un diario, luego en RTS durante 10 años. Solo me faltaba incursionar en la radio. Volví de vacaciones y me notificaron de mi salida en el canal. Surgió esta propuesta y además estoy manejando las relaciones públicas de ciertos eventos musicales. Miguel y yo somos los informales del equipo. Hice dos audiciones. Me he dado cuenta que en las radios están apostando por la gente que ha hecho TV. Imagino que es por la experiencia. No dejaré de hacer farándula.

¿Por qué le atrae la radio?

Nunca la he hecho. Además exige mucha improvisación, más que en la televisión, hay que tener ‘full’ chispa. Los otros chicos son la parte seria. Trataremos de no robar micrófono.

¿La TV queda descartada por el momento?

Me llamaron para hacer un casting en vivo en otro canal, pero no pude porque estaba todavía en RTS. Mi plan inmediato es ponerme un negocio de empanadas en el centro de la urbe.

¿Sabe cocinar?

No (risas). Mi esposo, Juan Carlos Puga, me ayudará o alguien de mi familia. Me demoro cuatro horas en preparar un almuerzo. Mi marido me tiene paciencia, pero los clientes no me la tendrán. Todo eso será nuestro patrimonio.

Por el momento no más niños...

Estaba asustada porque pensé que esperaba un bebé. Tuve que hacerme pruebas, pero salió negativo. No me he ligado, solo me cuido por el método del ritmo. Tengo dos niños, Valentina (6 ) y Matías (1).