De lo que nos enteramos en los premios Platino

Le cayó mal a la prensa por su manera de ser, antipática, cortante y casi siempre contestaba con pequeñas frases o mejor dicho con monosílabos. No le agrada que le digan que su personaje de Paulina hizo que en su vida actoral haya un antes y un después . El equipo de Ecuador TV le llevó un regalo (un dibujo de ella) y le dio poca importancia al detalle de los colegas. Hay que bajarla del pedestal. En la foto derecha con la presentadora ecuatoriana Fiorella Solines, de Hola TV, que vive en Miami. También se quejó de Cecilia.

Así lo establecieron ambos antes de ese acto, que se desarrolló en el hotel Xcaret México . Luego el director ya habló. La serie que aborda las apariencias y contradicciones de una adinerada familia mexicana ya no contará con Verónica Castro , pues solo firmó por una temporada y Caro decidió respetarlo. En la segunda, una parte transcurrirá en España y tendrá más humor negro. Se supo que también habrá una tercera temporada.

El director de La casa de las flores, Manolo Caro , es algo complicado y antes de participar en esta edición hizo sus exigencias, una de ellas, con el hote l. No quiso dar entrevistas cuando recibió el premio Xcaret, al igual que la actriz Angélica Aragón , a quien la vimos en la telenovela Mirada de mujer y el filme El crimen del padre Amaro.

El actor y productor colombiano Manolo Cardona (El Cartel, Sin tetas no hay paraíso, Narcos y La hermandad) es encantador. Si se le pide que pose para una foto, lo hace sin problema. Sabe manejarse con la prensa. Está por estrenarse María Magdalena por Caracol Televisión en Colombia, que recrea la vida de este personaje bíblico, y en la que Manolo encarna a Jesús. Por esta razón debió leer la Biblia.

Se confesó creyente y personificarlo fue un crecimiento en todos los sentidos, laboral y espiritual, y afrontar este papel fue “un regalo” y una responsabilidad muy grandes. “Interpretar al maestro de maestros es el honor más maravilloso, me dejó muchas enseñanzas, después de sentir esa energía me siento mejor persona. Primera vez que se hacen estas historias en español, me siento orgulloso de haber roto esas barreras”, expresó.

Es una coproducción entre Sony Pictures Televisión y Dopamine y se filmó entre Marruecos y su país. Ahora Manolo trabaja como productor de Claramente, una comedia de situaciones de su empresa 11:11 films y acaba de grabar El rey de todo el mundo de Carlos Saura, en Guadalajara.

Araceli, productora