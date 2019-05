Así fueron los premios Billboard 2019

Al ser anunciado como ganador de artista del año, superando a Cardi B , Ariana Grande , Post Malone y Travis Scott , Drake le dedicó unas palabras a su madre. “Quiero agradecerte mamá por todas las veces que me llevaste a las clases de piano. Todas las veces que me llevaste al basquetbol y al hockey, que claramente no funcionaron. Todas las veces que me llevaste a ‘Degrassi’. No importa cuánto tiempo me tomó darme cuenta qué quería hacer, tú siempre estuviste ahí para llevarme, y ahora estamos en tremendo viaje”, mencionó muy emocionado.

La cantante recibió el premio Icon por su trayectoria musical y no perdió la oportunidad de ofrecer un honesto discurso. “Muchas gracias por este hermoso premio, se verá muy bien en mi nuevo departamento. No bromeo, estoy muy nerviosa. Gracias Billboard por dejarme crecer contigo en las listas y por este increíble honor. Icono, no me veo a mí misma de esa forma. Comencé a hacer música como necesidad para sobrevivir y expresarme, y solo quería crear algo para sentir que valía la pena existir. He entendido que las mejores cosas son posibles gracias a Dios. No entraré en todo el drama, en todas las altas y bajas de mi carrera, todos los hemos visto, todos cometemos errores. Han habido algunos. Creo que siempre me he sentido como una forastera, alguien que no pertenece a algún lugar. Los celebro a ustedes esta noche. Y, a cualquiera que me haya dicho que le he salvado la vida, les agradezco, porque ustedes han salvado la mía”, expresó.

