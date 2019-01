Scarlett Johansson pierde la guerra contra los ‘porno fakes’

Hace algún tiempo que la actriz Scarlett Johansson lidia con las imágenes que se publican de ella desnuda. Es una de las víctimas de hackeos que filtran fotos íntimas en Internet.

Un empujón que hizo que numerosas páginas porno aprovecharan eso para usar su imagen en algunos de sus vídeos más populares. A través de un software, los deepfakes recortan las caras de las celebridades para luego pegarlas en los cuerpos de actrices porno.

La gran mayoría de los usuarios son conscientes de la falsedad de los vídeos; sin embargo, algunos programas convierten los cuerpos en una realidad capaz de confundirlos y pensar que se trata de una filtración real.

Johansson es una de las actrices preferidas en los porno fakes. Una batalla perdida a la que se ha terminado rindiendo.

“Es imposible intentar detener a quienes cortan y pegan mi imagen (o la de cualquier otra persona) a un cuerpo diferente. Protegerte en Internet y de su naturaleza depravada es una causa perdida”, reconoció durante una entrevista con Washington Post.

La intérprete confesó que uno de los falsos vídeos pornográficos que supuestamente protagoniza ha alcanzado la escalofriante cifra de 1,5 millones de visualizaciones.

“Realmente esto no me afecta tanto porque la gente asume que en realidad no soy yo en una porno, pero igualmente es muy degradante”, dijo.

Recalcó que luchar contra estas páginas webs es un trabajo inútil en términos legales porque Internet es un gran agujero de oscuridad que se come a sí mismo.