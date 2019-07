El viral hilo de Twitter sobre la relación de Justin Bieber y Selena Gómez

Los tuits recogen desde el inicio de la relación conocida como ‘Jelena’ en 2011, pasando por noviembre de 2012, cuando Bieber empezaría a desatarse con la supuesta ola de infidelidades.

Tras el concierto que dio en el Victoria Secret Fashion Show, el 7 de ese mes, Bieber fue visto aparentemente coqueteando con las modelos Barbara Palvin y Miranda Kerr.

Con fotos, videos de archivo, imágenes de antiguos tuits, este usuario va hilando la historia, con la que supuestamente comprueba los distintos romances paralelos del cantante canadiense.

Según la narración, Bieber y Gómez terminaban y retomaban su relación constantemente a causa de las distintas traiciones de parte de él. Durante esos años, recuerda el autor del hilo, la prensa internacional vinculó a Bieber románticamente con modelos como Chantel Jeffries, Yovanna Ventura y Ashley Moore. También con celebridades como las hermanas Kendall y Kylie Jenner, sí como con Ariana Grande y Cailin Russo.

Los meses pasaron y, en diciembre de 2014, finalmente se uniría a la discusión la actual prometida de Bieber, la modelo Hayley Baldwin. Ya lejos del cantante, en noviembre de ese año, Selena Gómez sacó The Heart Wants What It Wants, canción que muchos de sus fanáticos creen que grabó para dar por terminado su nexo con Bieber.

El hilo en Twitter originalmente fue publicado en portugués por la internauta Cris Dias, pero la cuenta @MemesDeGómez se encargó de traducirlo al español.