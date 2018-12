Pipo Zurita: “Algún día seré presidente del Barcelona”,

1 “Si la cerveza fuera una mujer llevaría por nombre Delicia. Sabe a felicidad total, he sido cervecero toda mi vida”.

2 “Hubo una época en que cuando terminaba de jugar pelota tomaba la cerveza de jaba y la barriga me crecía, pero ahora que la cambié por la artesanal, la disfruto más (risas)”.

3 “El temor al fracaso me viene por momentos, pero felizmente se va rápido”.

4 “Me conocen como The Beerman y así se llamará mi bar que abriré esta semana en Samborondón, me ha costado las verdes y las maduras pero aquí estoy. Todo lo que obtuve en los festivales de cerveza está invertido en mi local”.

5 “Recuerdo que en mi primer evento acudieron 700 personas cuando esperaba 500; al siguiente fueron 1.500 y posteriormente duplicamos esa cifra. La cerveza es embellecedora, yo me veo (risas)”.

6 “Más de una vez se me borró el casete, claro que sí”.

7 “La impuntualidad me molesta mucho, me parece una falta de respeto eso de ‘la hora ecuatoriana’ y jugar con el tiempo del otro”.

8 “El otro día fui a tres agencias bancarias y a la última, solo una de las siete ventanillas funcionaba. Esperé 40 minutos y al llegar a la caja, la señorita me dice que no puede cambiar mi cheque por el límite del monto, me pregunto, ¿por qué no lo comunican? Teniendo todo el dinero del mundo y los recursos, por qué tratan así al cliente”.

9 “Antes perdía la paciencia por la manera en que la gente conduce y pita en Guayaquil; pero ahora opto por reírme. Es increíble la falta de cultura vial”.

10 “A ninguna empresa le funciona el servicio automatizado, a veces me pasan con diez personas mientras espero en el teléfono queriendo hablar con el supervisor. Al final todos tienen falencias y eso me pudre”.

11 “Hay veces que creen que hago eventos que no son míos. No me molesta la competencia en lo absoluto, me enfoco en lo mío, y pienso que hay mercado para todos”.

12 “Me acabaría una jaba de cervezas con Lebron James, me encanta el baloncesto”.

13 “Gracias a la película Bohemian Rapsody pude conocer la vida de Freddie Mercury y me pareció impresionante”.

14 “Quiero retomar las maratones y volver a correr, pero un inconveniente en la columna me lo impide, trabajo en eso”.

15 “He sido fan de Eminem y lo fui a ver varias veces hasta solo. El último concierto que disfruté fue el de Red Hot Chilli Peppers en Orlando, con mi esposa”.

16 “Soy muy bueno bailando rap, reguetón, salsa y merengue”.

17 “Barcelona es mi pasión, y mi esposa sabe que los domingos me pierde, se lo dije antes de casarnos. Algún día seré presidente del Barcelona”.

18 “Si emularía a un héroe sería a Nelson Mandela”.

19 “Trabajé en seguros con mi tío Juan Carlos y no me fue bien, pero fue él quien precisamente me convenció que me dedicara a la cerveza y el resto es historia”.

20 “Lo que tú quieres y te apasiona y estás consciente que lo puedes lograr, tienes que ir por ello, te costará pero lo lograrás. Para los negocios tienes que ser cabeza fría. A veces se gana y otras se aprende, nunca se pierde”.

CONFESÓ TAMBIÉN QUE...

Perdió la virginidad a los 16 años.

*Es coleccionista de cervezas, ocupan un piso, tanto en su casa como en su oficina.

*Toma cuatro cervezas diarias, de miércoles a domingo.

*De pelado destacó como tenista, futbolista, basquetbolista y maratonista.

*Se marchó a Estados Unidos cuando tenía 23 años. No se sentía bien en Ecuador, fue desde cocinero y bodeguero hasta profesor de tenis.

*Cuando estudió en Miami conoció a una chica venezolana que se movilizaba en BMW mientras él se transportaba en un Chevy Beretta del 85. “Empezamos a llevarnos bien pero le mentía siempre acerca de mi carro porque me daba vergüenza. Un día me descubrió. Fue como ver al diablo y nunca más me habló”.

*Ha empezado a escribir un libro sobre las historias de su vida.

*No ve televisión nacional, pero es fanático del programa argentino Showmatch.

*Si fuera un animal sería un perro.

*Quiso ser político (admira a Wladimiro Álvarez Grau), pero se decepcionó.

CONÓCELO

*Hombre de negocios nacido en Guayaquil hace 36 años.

*Lo conocen como The Beerman por su pasión por la cerveza.

*Por un tiempo incursionó en el sector petrolero y de la construcción, hasta exportó harina de pescado.

confesó también que...