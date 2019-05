Pilar, la hermana de Juan Carlos de España, está enferma

La infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del monarca Felipe VI padece cáncer de colon. La mala noticia llega a sus 82 años, después de ser operada de urgencia por una obstrucción intestinal el pasado 2 de febrero. Se encontraba de vacaciones en su casa de Calvià, Mallorca, cuando se sintió indispuesta. Sus molestias fueron en aumento y, tras consultar con los médicos de la isla, ellos decidieron que había que intervenirla lo antes posible. Por esta razón fue trasladada a Madrid.

Tras la cirugía, debió permanecer internada durante 20 días y poco después retomó su vida normal.

Nacida en Cannes, renunció a sus derechos sucesorios cuando decidió contraer matrimonio morganático, es decir con una persona que no era miembro de la Familia Real. Pilar se casó en el Monasterio de los Jerónimos de Belem (Lisboa) con Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada, que era vizconde de la Torre, hijo del marqués de Deleitosa y nieto del marqués de Cortina. Con motivo de la boda se le otorgó el título de Duquesa de Badajoz.

Desde que falleció su madre, Pilar es el alma de la familia, a la que gusta reunir en torno a su mesa casi todos los domingos. En su casa de la urbanización de Puerta de Hierro se han celebrado las fiestas familiares más sonadas.

Cuando le preguntaron sobre la reciente jubilación de Juan Carlos, ella respondió escueta y directamente: “Yo no he hablado con él, no sé nada de eso, solo sé que me han operado de un cáncer de colon”.

El ánimo de la tía de Felipe, Cristina y Elena está intacto y ejerció su derecho al voto en la pasada cita electoral.

A pesar de las circunstancias no se ha visto obligada a variar sus rutinas y viajó a Portugal para visitar a unos amigos y buscar tranquilidad.

Ella afronta con valentía y fuerza esta batalla, en la que no ha estado nunca sola pues sus hijos (Simoneta, Juan, Bruno, Beltrán y Fernando) le han demostrado su apoyo.

Se la conoce como Doña Pi y cumplirá 83 años el próximo mes de julio. Es uno de los miembros más queridos de la familia de Juan Carlos.