‘El día de mi suerte’ revive el impacto de Héctor Lavoe en la Lima de 1986

Muchos suelen ir por la vida pensando que la suerte aparecerá detrás de la esquina. Pero Toño ( Lucho Cáceres ) enseñó a quienes ocupaban la sala 7 de Cine Planet , en Lima, Perú , que a ella hay que perseguirla, no esperarla. En la sala, totalmente copada, los espectadores parecían más entusiasmados que los mismos actores que veían por primera vez el resultado final de la serie en la que trabajaron por varias semanas.

El contexto histórico del país propone la atmósfera propicia para jugar con la surrealidad. La escasez de víveres, los atentados terroristas en la calle, mientras estaba en estas tierras un músico que vendió millones de discos.

A lo largo de los cuatro episodios, el formato perfecto que encontraron los directores Daniel y Diego Vega, con guion de Héctor Gálvez y Diego Vega, se da este viaje anecdótico de un incomprendido buscando sus sueños.

Completan el elenco Carlos Carlín como Genaro, el empresario musical que trae a Lavoe; Pietro Sibille, en el rol de Yupanqui, hombre de confianza y seguridad de Genaro; Leonidas Urbina, en el papel del verdadero Héctor Lavoe; Urpi Gibbons, como Elvira, la expareja de Toño de toda la vida; y Alejandra Guerra con el papel de Marina, la hermana de Toño, quien a pesar de sus problemas mentales es quien mayor lucidez le brinda.

La suerte para ellos

• Urpi Gibbons: “Uno se crea su suerte. Se la busca”.

• Pietro Sibille: “Es sinónimo de azar. Aquellas cosas que suceden y son una maravillosa coincidencia”.

• Carlos Carlín: “Trato de no creer en la suerte. Me siento afortunado por haber escogido decisiones correctas. Espero no esperanzarme”.

Datos sueltos

• Es la segunda serie original de Movistar en Latinoamérica.

• Los 85 millones de clientes de Movistar pueden acceder de forma gratuita al catálogo de Movistar Play en países como Mexico, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Argentina.

• Está disponible desde hoy a escala mundial.