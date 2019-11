Pepe Parra, bromista, enamorador y figuretti

Los familiares, amigos y la prensa han manifestado su preocupación por el estado de salud del artista Pepe Parra (José Francisco Parra del Pino), padre de Danilo, LaVivi, José Daniel y Adriana. Padece de muchas dolencias, como la diabetes, que se han complicado. Ayer cumplió 74 años. Su mayor apogeo fue en los años 70. Siempre llamó la atención por su estatura, dos metros. Sonó con temas como Despeinada. Fue parte de Los Dragones, junto a Fernando Rosero, Francisco Paquico Pérez, Guillermo Vega, Vicente Marcillo y Alfredo Núñez del Arco.

Ellos despertaron el interés de productores de discos y ganaron el trofeo Huancavilca como el grupo más popular del país, cuentan sus hijos. Aunque se separaron, Pepe inició su etapa como solista y lo llamaron de Ifesa.

En 1971 ingresó a la televisión como presentador de La discoteca del 10, que luego se llamó La discoteca de Pepe Parra. También se destacó como empresario, trajo al país a Enrique y Ana y a otros talentos. Algunos partidos políticos lo tentaron. Sin embargo aquello nunca le interesó. Se casó con María de los Ángeles Montalvo. Siempre tuvo fama de galán, se le conocieron otras parejas, las artistas Lunita y Chiquivón. Su historial musical comprende 20 discos de 45 rpm, cinco long play y tres CD. Muchos lo han criticado porque siempre ha vivido a su manera y como le ha dado la gana. Ahora que está en el lecho del dolor, algunos amigos recuerdan las vivencias con el artista.

Opiniones

Somos amigos desde 1980. Fue el primer artista que entrevisté. El premio Figuretti 2003 para algunos fue ofensivo, para él, un sueño alcanzado porque era el reflejo de su permanencia en este mundo. Siempre tomó su fama como algo de su día a día. Es un ejemplo de lo que menos se debe perder: la sencillez y la nobleza del alma. Lo visité en el asilo”.

Alsino Herrera, excomentarista de espectáculos

Desde que trabajé en la promoción con Danilo Parra de su primer éxito Cuando vuelva a verla comencé una estrecha amistad con los hermanos Parra: Danilo, José Daniel y LaVivi. No conocía a Adriana todavía. Siempre vi en ellos cariño, respeto y admiración. Se criaron con la mamá Cachita, pero la comunicación era buena con Pepe. Muchas salidas, encuentros y buenas tertulias. Siempre con guitarra o piano a la mano. Por ser mujer sentía y veía a LaVivi mucho más cercana a su papá, pero el cariño era igual para todos. A veces con diferencias de criterio, en lo musical, personal e incluso sentimental. Siempre estaba con sus hijos, creo que ahora más adulto lo sentí con más necesidad de mantenerse cercano a ellos, han viajado juntos y se lo llevaban a Miami. Los Parra quieren a su padre a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias”.

Wacho Fernández, quien ha sido promotor artístico de los hermanos Parra

Pepe fue mi inspiración, cuando me comenzó a gustar la música. A La discoteca de Pepe acudí como artista profesional con Los Errantes. Cuando me descubrió se convirtió en mi primer admirador por el estilo de canto que creé. Siempre mantuvimos una linda amistad y cada vez que nos encontrábamos en la calle me invitaba a pelear y yo le llevaba el dúo. Ese hombre grandote, conmigo que soy chiquitito, la gente se lo creía, luego nos reíamos y nos abrazábamos. Siento respeto por él, por ser el inspirador de muchas agrupaciones musicales”.

Daniel Flores, El Errante, cantante

Con Pepe somos amigos desde hace más de 40 años. Yo comencé en 1974 y como desde pequeño me gustaba la música, admiraba a su grupo Los Dragones y de Pepe me impresiona su altura, me parece gigante. Como ya frecuentaba el ambiente artístico pude verlo actuar como solista. Entonces ya estaba separado de la agrupación, me invitó a su espacio La discoteca de Pepe Parra en Canal 10”.

Johnny Sotomayor, cantante, formó parte del dúo Johnny y Susana