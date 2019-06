Pamela Palacios: “En estos momentos pesa ser más hija y madre, que mujer”

Nuevamente sola y con un programa a punto de estrenar. Así está la actriz Pamela Palacios (37), quien ya no mantiene una relación con su segunda pareja, el futbolista Marwin Pita, y que presentará el espacio En confianza con Pamela, a través de YouTube, el próximo mes.

¿Vuelve al ruedo?

Es un programa de entrevistas que nació hace 3 años. Entonces yo estaba con mucho trabajo en Gamavisión. Hacía Te tomaste la noche, el segmento del informativo Te paso el dato y Algo más. Ahora se retomó el proyecto. Se tratarán diversos temas y es un espacio para que la gente se sienta en confianza conmigo, me llevo con mucha gente del medio farandulero.

¿Es la primera vez entrevistando a famosos?

Soy comunicadora social. Nunca ejercí la profesión porque me incliné a la actuación, pero ya es hora de hacerlo. Preguntaré de todo. Habrá políticos, futbolistas, artistas, presentadores e invitados polémicos. Siempre me ha gustado hablar mucho. Quiero gente mediática que aporte.

¿Invitaría a su exesposo Troi Alvarado?

¡Claro que sí!

¿Qué le preguntaría?

Algo que la gente no sepa, porque yo lo sé todo. Fueron 18 años de matrimonio. Le preguntaría que si le costó adaptarse a la vida de soltero. Muchos me preguntan que cómo ocurrió lo de nuestro divorcio de un momento a otro. No fue así. Estuvimos en dos ocasiones separados. Hay situaciones que duelen, que lastiman, no se dan de la noche a la mañana. Seguramente a Troi le costó más que a mí, porque yo me quedé con los niños (Tábata y Áxel), tenía a mi familia, manejaba lo de la casa y los temas financieros. Troi debió irse solo a otro lado.

¿Entonces también convocaría a Marwin?

Por supuesto. Aunque sé que algunas preguntas no me las contestaría o simplemente me respondería con un no, como cuando usted le preguntó que si era celoso y posesivo y se lo negó. Claro que es celoso (risas).

A pesar de que Troi es músico y Marwin, futbolista, a ellos no les gustan las cámaras.

Así es. En cambio a mí no me molestan, porque son parte de mi trabajo. Pero no soy de las que piensan que no importa que hablen mal o bien con tal de que hablen. No toleraría que digan que soy farrera o llevo una vida de excesos.

Con Marwin tropezó con la misma piedra porque Troi también era celoso...

Lo sé. Mi personalidad es muy extrovertida, si un hombre no sabe manejar que soy extrovertida y salen a flote los celosos, está complicado, porque yo soy así. No pueden cambiarme. Con Marwin la relación fue linda durante 5 años. Hubo complicidad, viajes, pero no podía irme a otras ciudades donde él juega. Acá están mis hijos, mi papá, Enrique, se encuentra muy delicado de salud. En estos momentos pesa más, ser madre e hija, que mujer.

¿Marwin no es un Brad Pitt será que por ello la cela?

A Marwin no le gusta mucho mi trabajo. Siempre le di mucha seguridad, no me interesaba estar con nadie más y tampoco ahora. No me veo en otra relación.

¿Todavía lo quiere?

Mucho. Esta semana conversamos largamente. Estamos analizando la situación. Pero no hemos regresado.

¿Por qué decidió volver a ser mamá, si ya tenía dos hijos grandes?

Ha sido diferente. Yo fui madre muy joven, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, con otra situación económica. Marwin Jr. vino en otra etapa de mi vida. Lo he disfrutado. No me arrepiento. Áxel acaba de cumplir 18 años. Tábata terminó los estudios de música.

En lo laboral, ¿hay algo más que el espacio de YouTube?

Se viene la obra Belleza ecuatoriana en julio y existe la posibilidad de llevar Hasta que un macho las separe a Argentina. Con Hilda Saraguayo y Maricela Gómez montaremos una obra por año. Ya tenemos una, quizá se llame Locas.