Pablo Lyle rompió el silencio en la corte ante las acusaciones de homicidio involuntario

Mientras la defensa del actor mexicano Pablo Lyle pidió desestimar el caso en su contra por cargos de homicidio involuntario, bajo la ley de Florida que permite el uso de fuerza letal en defensa propia, conocida como ‘Stand your ground’, en exclusiva, un testigo dijo a Telemundo que escuchó a la víctima decir “No me vayas a dar”.

Aun así, Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, quien cayó al piso y terminó muriendo días después.

Simultáneamente, en la corte de Miami Dade, surgieron varios testimonios reveladores de ese fatídico día. El domingo 31 de marzo a las 23:39, un oficial de la policía de la ciudad interrogó a Lucas Delfino, cuñado de Pablo, según su testimonio lo llevaba junto a sus dos hijos al aeropuerto, iban tarde porque al hoy detenido se le había quedado su pasaporte, por un momento pensaron en llamar un Uber pero cambiaron de opinión.

“En el camino tomé la ruta equivocada, estaban en la avenida 27, intenté regresar al express way, habían muchos vehículos y casi golpeo un carro, nos detuvimos levanté mi mano en señal de disculpas, continué y me estacioné en un semáforo, el hombre llegó golpeando la ventana, me gritó y me dijo que si estaba loco”.

Un testigo, refuerza esa versión: “El chofer se baja del carro y no lo pone en señal de parqueo y le señala a su amigo que se está moviendo el carro, porque tenia niños dentro, parece que ahí es donde se puso bravo, Pablo se puso bien bravo, el señor le para las manos viendo que no quería que le metieran un golpe, lo tumbó y al momento se fugó”.

Otro testigo agregó que vio caer a Hernández al piso y convulsionar, “como si le faltara el aire”.

Después, el detective de la policía de Miami le preguntó si en algún momento vio a la víctima provocar “al sospechoso”.

“No, al contrario, la víctima tenía sus manos hacia arriba y le pedía que parara”, respondió.

A la salida de la corte a donde acudió para la nueva audiencia, Pablo Lyle se acercó a la prensa que cubría el caso, y dijo lo siguiente:

“Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, solamente quería agradecer el interés de todos por esto que está pasando. Quisiera también agradecer a la gente que ha mandado señales de apoyo y de amor y cariño y que agradezco infinitamente... Son momentos que ustedes saben hay un proceso en camino y no puedo hablar más, quiero agradecerles mucho”, mencionó para luego marcharse.

Sus abogados consiguieron una audiencia para el 22 de agosto como una nueva oportunidad, de que el juez escuche la posibilidad de que no cometió un homicidio, sino que actuó en defensa propia.