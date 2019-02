Categoría de actores, un grupo variopinto

Malek obtuvo el Globo de Oro por caracterizar a Freddie Mercury, pero creo que no se llevará el Óscar; no cuando está en la nómina Christian Bale. Malek actúa con eficacia, pero tampoco logra revivir al controversial intérprete de la canción. Su labor es igual a la que otros actores hubieran hecho al representar a una megaestrella de la canción. El problema de este actor es que, a pesar de sus esfuerzos, no le da a su papel el drama que debió vivir Mercury.

El ganador del Óscar del año pasado vuelve por sus fueros para dar vida cinematográfica a George W. Bush, expresidente de los Estados Unidos. Rockwell ha capturado los manerismos de Bush, su forma de vestir, la sonrisa y en algo su voz, pero a momentos parece estar más preocupado por la dirección de McKay que por afianzar su actuación, y eso merma sus posibilidades.

Richard E. Grant

Jack Hock en Can You ever forgive me?