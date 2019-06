Las voces que dan que hablar en 2019

Kim Petras

- La alemana Kim Petras saltó a la fama a los 16 años cuando solicitó una operación de cambio de sexo. Sin embargo, poco a poco ha ido demostrando todo su talento en la música y se ha convertido en uno de los íconos más representativos del colectivo LGBT+. Ahora a sus 26 años lidera las reproducciones de Spotify. All I do is cry es uno de los sencillos más destacados, combina el pop con las nuevas tendencias del trap.