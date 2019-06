Niurka Marcos no se cose la lengua

La cubana Niurka Marcos tiene una fama bien ganada en México de polémica y bochinchera. Por la muerte de la actriz Edith González, quien fue su compañera en la telenovela Salomé (un refrito de Colorina) le preguntaron si Edith había sido la mejor Aventurera, lo que provocó que respondiera: “Está muy fuera de lugar el comentario, la señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó”.

Niurka agregó: “Yo fui la mejor Aventurera, I’m sorry for everybody, ojalá le hubieran hecho ese homenaje en vida. Cuando yo me pele con 100 años, hagan un reventón de una semana, pero háganme los homenajes que quieran en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta, porque nadie es perfecto”.

La puesta en escena Aventurera es una adaptación de la película mexicana de 1949 protagonizada por Ninón Sevilla, basada en un cuento de Álvaro Custodio y la llegada de Edith al montaje fue una casualidad del destino. Carmen Salinas había considerado a Itatí Cantoral (la inolvidable Soraya Montenegro de María la del barrio) para ser la primera Aventurera, pero ella canceló porque le ofrecieron hacer un melodrama.

En ese momento inició la historia de Edith como Aventurera. La güera obtuvo el estelar gracias a su talento. Otras actrices estelarizaron la obra que estuvo en cartelera 15 años, siempre con lleno total. Ellas fueron Itatí Cantoral, Niurka, Lorena Rojas, Maribel Guardia, Sabine Moussier y Ninel Conde.