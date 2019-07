‘Orange is the new black’, ¿un final inesperado?

La última temporada de Orange is the new black se estrena este viernes 26 de julio a Netflix . La serie, que se convirtió en una de las favoritas de los usuarios de la plataforma de streaming, abordó durante sus anteriores seis temporadas una de las historias más relevantes y humanas de los últimos años.

Entre tanto, a través de la página de Netflix, los creadores de Orange is the new black hicieron una selección de los episodios que todo espectador debe ver antes de disfrutar esta temporada:

• Temporada 1: episodios 1 (I wasn’t ready) y 5 (The chickening).

• Temporada 2: episodios 2 (Looks blue, tastes red), 4 (A whole other hole) y 12 (I was the change).

• Temporada 3: episodios 10 (A Tittin’ and a Hairin) y 12 (Don’t make me come back there).

• Temporada 4: episodio 12 (The animals).

• Temporada 5: episodios 6 (Flaming hot cheetos) y 13 (Storm-y weather).

• Temporada 6: episodios 1 (Who knows better than I), 8 (Gordons) y 13 (Be free).

La serie ha sido ampliamente reconocida por la crítica y sus actrices han recibido varios premios y nominaciones, como es el caso de Laverne Cox en su papel de Sophia Burset (Emmy 2017 y 2019) y Uzo Aduba, como Suzanne ‘Ojos Locos’ Warren, (Emmy 2015 y 2017, y Globos de Oro 2015). En 2014, la producción tuvo tres nominaciones en los Globos de Oro, incluido mejor serie de TV.