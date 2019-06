‘Neon Genesis Evangelion’, regresa el icónico animé de los 90

Robots piloteados por adolescentes que hacen frente a unas criaturas a las que llaman ‘ángeles’ cautivaron la audiencia de los años 90. Ahora, Netflix retoma ‘Neon Genesis Evangelion’, el animé de culto de una juventud que hoy ya llega a los 40 años.

La serie, emitida entre octubre de 1995 y marzo de 1996, fue toda una revolución: por un lado por su temática, que combinaba religión y filosofía con tecnología; por otro, porque fue la primera vez que el género incluía protagonistas femeninas.

Se sabe que 26 capítulos originales formarán parte del catálogo principal de la plataforma junto a dos de las películas relacionadas con el universo de la serie ‘Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion’ y ‘Neon Genesis Evangelion: Dead and Rebirth’,.

Pero no todo es reciclaje. También hay novedades: el estreno incluye un doblaje absolutamente diferente al original lo que, en lugar de agradar, enfureció a los usuarios de redes sociales que aducen que nada será igual sin la voz ‘de siempre’ de personajes Shinji y Asuka.

‘Neon Genesis Evangelion’ gira en torno a NERV, una organización paramilitar que protege a Tokyo-4 de ataques de naturaleza desconocida para los humanos. Es por eso que no pueden utilizar armas comunes, sino mechas humanoides cuya principal característica es poder conectarse neuronal y psicológicamente con su piloto.