Nanoinfluencers: la oportunidad de ganar dinero con pocos seguidores

Ellos no son famosos , tampoco son influenciadores de profesión, y mucho menos se pelean por conseguir más audiencia en redes sociales; entonces, cuál es la razón para que las empresas los inviten a probar y promocionar sus productos .

Se trata de un nuevo giro en el negocio de las redes sociales, mismo que fue notado por The N ew York Times hace apenas unos días —para ser más específicos el 11 de noviembre de 2018— y que podría enseñarte otra manera de ganar dinero sin necesidad de tener millones de seguidores en Instagram .

No son tan populares como las Kardashian pero se han ganado la preferencia de varias empresas . Algunos apenas sobrepasan los mil seguidores y eso les basta para recibir un ingreso extra.

La respuesta es sencilla: autenticidad. A pesar de que estas personas gozan del anonimato esto les ayuda a crear un lazo más cercano con quienes siguen sus publicaciones y existe mayor interacción. En una entrevista para The New York Times, Mae Karwowski, directora ejecutiva de la empresa de Marketing y publicidad Obviously, dijo que los nanoinfluencers son una oportunidad sin explotar y que resulta económica. “Todos los que están en Instagram tienen a ese amigo que es realmente popular y está acumulando ‘me gusta’, comentarios y tiene un gran contenido (...) probablemente nunca hayan trabajado con una marca antes, pero son realmente buenos en las redes sociales”.

Y precisamente ese sería su rol en el negocio. Convertirse en el amigo que ‘no te mentiría’ sobre la calidad de un producto, ya que no existe una gran suma de dinero detrás de esa publicidad.

La revista de moda Harper’s Bazaar recogió la opinión de la agencia de publicidad McCann, que señala que este tipo de estrategias “funcionan mejor para marcas más nicho, o para llegar a un target muy específico”. Los expertos consultados por el medio estadounidense indican que el número de seguidores de los nanoinfluencers puede ir desde 1.000 hasta los 10.000.

Según datos de encuestas citadas por Bazaar, los nanoinfluencers a menudo pueden involucrar con la marca hasta al 8,7 % de sus audiencias, mientras que los famosos que superan el millón de seguidores apenas logran el 1,7 %.