Jimmy Fallon y Ringo Star se unen para cantar y tocar ‘Yellow Submarine’

Muchas versiones de este clásico se han hecho, pero esta le sacará una sonrisa, ya que es entonada por Ringo Star (nombre real Richard Starkey), quien cambió la batería profesional por una de juguete. El músico de The Beales, banda que causó furor en la década de los 60, fue acompañado por el presentador estadounidense de ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ y el grupo musical The Roots. Xilófonos, tambores, panderetas, cornetas, pitos y otros elementos que por lo general se encuentran en un salón de educación inicial.

No solo impresiona el video, sino también la escenografía, basada en la decoración de la película animada de los Beatles, estrenada el 17 de julio de 1968 y dirigida por George Dunning. Los colores (vivos y llamativos), elementos (flores, sol, entre otros) y efectos especiales tienen el estilo de la agrupación inglesa. Asimismo se añadieron ilustraciones de Fallon y Star montados en peces gigantes, entre otras animaciones.

Star no ha sido el único artista que ha hecho este tipo de presentación, pues Aerosmith, Metallica y The Who también lo han hecho. Han mostrado su lado divertido y relajado.

El 25 de octubre el baterista lanzará una nueva producción discográfica, titulada ‘What’s My Name’ y en este mes se juntó con su amigo Paul McCartney para recordar y grabar una canción de su excompañero John Lennon, ‘Grow Old With Me’, la cual escribió el último año de su vida, 1980. Esta melodía será parte de su nuevo disco y cuenta con la participación de Joe Walsh de The Eagles en la guitarra.

“La canté lo mejor que pude. Me va bien cuando pienso en John tan profundamente. Y lo he hecho lo mejor posible. Realmente quería que Paul tocara en él y dijo que sí. Vino, tocó el bajo y cantó un poco. John está presente de alguna manera”, revela el portal La Vanguardia.

Los únicos Beatles vivos han trabajado en varios discos desde se separaron en 1970 y, en los 90 junto a George Harrison (fallecido) quisieron grabar la canción cuando producían ‘The Beatles Anthology’, pero hoy es una realidad que nuevas generaciones escucharán.