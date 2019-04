Jesse & Joy: “Queremos llegar a nuestros límites”

La anécdota

Desde hace años los hermanos Huerta tienen una relación cercana con J Balvin. Son de esos amigos que el trabajo deja y que la buena química permite conservar.

En un backstage de una premiación los tres se encontraron y la magia de la creación fluyó. Jesse cuenta la anécdota. “A José le enseñé la canción mientras estábamos conversando y compartiendo música. Él me enseñó una y la mía fue justo Too late. Y no habían pasado ni 20 segundos de la canción y todavía traía los audífonos y me dice: ‘Yo me quiero montar a este tema, yo me quiero montar a este tema’. Y la verdad nos emocionó demasiado. Me encanta cómo siguen manteniendo su identidad y cómo está ese toque de crecimiento”.

¿El amor nunca se acaba?

En su primer sencillo, Te esperé, su frase inicial dice “Cuando se apaga el amor”, por lo que era válido preguntar si esto ocurre siempre. “Es curioso porque el amor nunca se acaba. Solo se transforma. He tenido amigos que se han separado y, teniendo hijos, han hecho una transición muy saludable. El amor repara, y hacer las cosas así es muy amigable, entonces yo creo que solo se vuelve algo más filial. O incluso (se convierte) en odio. Pero nunca se acaba”.