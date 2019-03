Indie europeo sonará íntimamente en Ecuador

Con un mensaje en sus redes sociales, los primeros días de marzo el cantante noruego Erlend Øye explicó a sus fanáticos que durante el 2019 pasará gran parte del tiempo en el estudio de grabación porque prepara un disco en solitario, también retomará un proyecto que tenía en 2017 y que dejó parado. A pesar de su anuncio, el músico seguirá cumpliendo con su gira de conciertos, que incluye Ecuador.

El cantante llegará al país el 7 de marzo se presentará en el espacio La Ideal en Quito, mientras que el 9 de este mes estará en Guayaquil en el Auditorio del MAAC en un encuentro íntimo con su público. No estará solo en escenario, sino que su banda La Comitiva lo acompañará para presentar sus mayores éxitos.

Desde pequeño la música ha estado presente en la vida del artista, que nació en la costa oeste de Noruega en 1975, pero fue cuando estaba en la secundaria que decidió arriesgarse y saltar a las tarimas. De la mano de su amigo Eirik Glambek Bøe formaron una banda que se llamó Skog, según se explica en su página oficial.

Después se dio a conocer con las agrupaciones Kings of Convenience, con quienes grabó cinco discos, el primero llevó por nombre ‘Quiet is the new loud’. También fue parte del grupo The Whitest Boy Alive, con quienes grabó dos discos. En medio de su carrera, el artista ha experimentado otras facetas como el ser deejay o cantar en solitario; incluso, tiene un álbum llamado ‘Unrest’ en el que cada melodía fue hecha en una ciudad distinta, acota su portal.

El artista ha experimentado en diferentes géneros, pero en los que el indie europeo ha tenido gran presencia. El músico no ha sido estático, sino que ha vivido en diferentes partes del Viejo Continente y ha ido adaptando sonidos a su estilo.

Pulso Producciones es la empresa encargada de traer al noruego al país, aunque es la primera vez que visita Quito por Guayaquil ya tuvo un paso en 2016 en donde también dio un espectáculo. Los shows tendrán también talento ecuatoriano, en la capital el telonero será Mauro Samaniego, mientras que en el Puerto Principal la encargada de calentar al público será Ceci Juno.

Las entradas para las dos presentaciones están disponibles en Internet, a través de la plataforma de compra Meet2Go.