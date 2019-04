Endiosado como la voz de una generación, Kurt Cobain aún vive

Pero el exmánager de Nirvana, a quien Cobain consideraba “un segundo padre”, enfatizó que tras el consumo de drogas y la depresión había “un genio musical”.

También era un bobalicón romántico, dijo Goldberg, agregando que era propietario de no una, sino cuatro copias de The Chipmunks Sing the Beatles Hits, con las rápidas voces de las ardillitas de dibujos animados cantando canciones de los Fab Four.

El cabello rubio y desgreñado de Cobain, sus ojos claros como una piscina y su legendario y andrajoso suéter marrón le otorgaron pinta de holgazán, y Goldberg asegura que eso “ocultó un intelecto altamente sofisticado”.

“Siempre supe que había una profundidad en la energía y los sentimientos con los cuales jugaba, era más profundo que apenas un gran estribillo, aunque escribió grandes estribillos”, señaló.

El mánager da crédito a Cobain por la defensa de las mujeres y por ayudar a “redefinir la masculinidad” en el mundo de la música.

“Podía ser muy poderoso y convincente, y al mismo tiempo, sensible y cariñoso. Eso era un quiebre con la ortodoxia del rock de la época”, opinó Goldberg.

Un etos antimacho