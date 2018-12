Kendrick Lamar lidera los Grammy con 8 nominaciones

En esta categoría también fueron nominados Cardi B (Invasion of Privacy), Brandi Carlile (By The Way, I Forgive You), H.E.R. (H.E.R.), Post Malone (Beerpongs & Bentleys), Janelle Monáe (Dirty Computer) y Kacey Musgraves (Golden Hour).

I Like It, el tema de la estadounidense de origen latino Cardi B junto al colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny, optará al Grammy a grabación del año.

I Like It se enfrentará en esta categoría a The Joke, de Brandi Carlile; This Is America, de Childish Gambino; God’s Plan de Drake; Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper; All The Stars, de Kendrick Lamar y SZA; Rockstar, de Post Malone Feat. 21 Savage, y The Middle, de Zedd Feat. Maren Morris y Grey.