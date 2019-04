I will survive, la canción que reveló a las mujeres

Era 1979, la música disco ya no vivía su época de gloria pero se mantenía como la favorita de los centros de diversión de todo el mundo. En Guayaquil, Urdesa se convertiría en el epicentro de la farra nocturna de buen nivel y para eso había que abrir una discoteca con mucho ruido y qué mejor que hacerlo con Gloria Gaynor como madrina, la diva del momento quien gozaba de una enorme popularidad gracias a su pegajoso tema I will survive.

Para que tengan una idea más clara de lo que leen, es como que si hoy a alguien se le ocurriese inaugurar un bar en Samborondón con Ariana Grande, la reina del Spotify.

Lanzado como sencillo a fines de noviembre de 1978, llegó al tope de las listas al año siguiente. En abril alcanzaría simultáneamente el número uno, tanto en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos como en los UK Singles Charts de Gran Bretaña.

La envolvente melodía fue compuesta por Freddie Perren y Dino Fekaris. Su letra habla de una mujer que tras una decepción encuentra la fuerza suficiente para salir adelante, sacudirse y recuperarse de una ruptura amorosa.

Gaynor sería la abanderada de las féminas aguerridas que no les importa mandar a la punta de un cuerno a aquellos hombres ‘desgraciados’. Serviría de referente para el estilo que impondrían al poco tiempo, artistas latinas como Lupita D’Alessio, Amanda Miguel y Valeria Lynch.

I will survive tiene la particularidad que también fue grabada en español por la misma intérprete, siendo también la primera en grabar una de sus canciones en castellano. El grupo sueco ABBA seguiría su ejemplo y se aventuró a hacer lo mismo con todos sus éxitos compilados en un álbum.

Gaynor colocó otros hits en las primeras posiciones de los rankings musicales, Never can say goodbye y I am what I am, pero será recordada para toda la eternidad por el que ilustra esta página.

Consultada al respecto en un documental de la desaparecida discoteca neoyorquina Studio 54, la artista estadounidense, hoy de 69 años, dijo de Sobreviviré: “Es la favorita de los karaokes, principalmente cuando estás con tus amigas las borrachas”.

En la Teletón de Guayaquil 2010 estuvo en el escenario del Teatro Centro de Arte como la máxima atracción musical del evento benéfico, ahí se pudo corroborar dos cosas: su estupendo estado físico y su voz fuerte y poderosa, igual que hace 40 años.

El dato

El tema no solo es considerado como un símbolo del feminismo, sino también como un himno gay.

Recibió el premio Grammy en 1980 y ocupa la posición 492 de la revista Rolling Stone en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.