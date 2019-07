‘Space Oddity’: Cuando Bowie entró en la carrera espacial

En julio de 1969, Bowie era un joven de 22 años y rubia melena rizada que trataba de hacerse un hueco en la escena musical londinense. Por entonces ya había abandonado su apellido original — Jones —; había militado en un par de grupos que no alcanzaron el éxito; y había publicado un álbum titulado con su nombre, que tampoco triunfó.

El disco se abría con una versión ligeramente diferente de Space Oddity, en estéreo y un poco más larga de la original. El álbum, que se había publicado solo con el nombre de David Bowie, acabó adoptando el nombre de su canción estrella, que sería reeditada en 1975 y, entonces sí, alcanzó el número uno.

Esta versión de Space Oddity es la que mejor conoce el gran público y se toma generalmente como punto de partida para repasar los clásicos del gran camaleón del rock.

En aquel álbum de hace medio siglo no había más obras maestras que su tema central, pero se reconocen algunas ideas que Bowie desarrollaría en el futuro. Dos años después de ese viaje, su particular carrera espacial le llevó a Marte, con la monumental Life On Mars?, incluida en el álbum Hunky Dory.