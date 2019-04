Neoma, influenciada por la luna

Por eso estudió en el conservatorio y aprendió a tocar la guitarra y el piano, pero mientras más crecía, a sus cercanos ser artista no les parecía que debería ser su futuro. Ella estaba segura.

“Usaba los micrófonos que habíamos comprado para el karaoke . Nadie me decía que estaba mal, siempre me apoyaron en mi parte creativa”, explicó.

Su vida ahora transcurre en Estados Unidos , país donde nació y en el cual quiere comenzar su adultez . Su intromisión en el arte musical se da desde pequeña, no recuerda con exactitud si entre los 5 o 7 años, pero sus primeras memorias le traen a su mente una pequeña dando conciertos improvisados a su familia.

En Internet es fácil encontrarse de cara con el talento, solo hay que saberlo buscar. Fue así como esta redacción se encontró con una voz melodiosa y particular que responde al nombre de Neoma .

Ser arquitecta estaba entre sus opciones, pero estar en un escenario le podía más. Así es como Karla Huiracocha, su nombre real, pasó su tiempo libre entre conciertos y festivales, buscando trabajo como promotora y vendiendo entradas a cuantos conocidos tenga y así estar cerca de los artistas locales que admiraba. Fue así que conoció a su actual productor Danny Pauta, y con el que el proyecto Neoma inició desde el 2016.

Han pasado dos años desde entonces y en redes sociales ha publicado cuatro canciones, que la llevaron a presentarse con quienes ella considera “sus ídolos”. La Madre Tirana y Letelefono son las bandas que más aprecia en su recorrido aunque lo nuevo está por llegar desde Denver, Colorado, su nueva ciudad.

A breves rasgos la intérprete es arriesgada, sensible y confiada. Pero para ella “nada es lo que parece”, como recita su canción más popular, Real. “Yo hago las cosas porque me gustan, porque me dan las ganas de hacerlo. Y así la gente en ti, porque todo esto ha sido de boca en boca”.