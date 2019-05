Entre realidad y marketing

Estuvieron juntos alrededor de 6 meses en los que compartieron fotos y alfombras rojas demostrando su amor. Pese a que aún no se anuncia la fecha del estreno del filme, a muchos no les convenció si fue real lo que vivieron.

Los medios aztecas hablaron mucho sobre este amor fugaz ya que la actriz es 8 años mayor a él, y no veían factible la unión.

Mel Monroy, fan mexicana del actor desde que comenzó su carrera, dijo: “Dudo que fuera una estrategia, porque la película aún ni sale y promoción no ha tenido. Creo que con todo lo que pasó con Rebelde y el marketing que se dio a las parejas ficticias ahí, él ya no se prestaría para algo así. Dijeron que no había funcionado y nada más”.

Por otro lado, Grace Hernández, aseguró conocer al artista muy bien y añadió: “Sé que en esta etapa de su vida no se prestaría para tales cosas (una relación falsa). Como fan, rechazo todo este tipo de estrategias donde se haga uso de la vida privada para estar vigente, prefiero credibilidad que popularidad. Al final terminan siendo ‘buenas’ para una parte, el artista más conocido cuenta con más apoyo cuando se comienza a hablar en los medios de un romance”.

Sebastián Yatra y Tini