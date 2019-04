Alejandro Sanz, terminaron los cuatro años de espera

Pese a que tuvo que suspender la gira de promoción de #ElDisco, su nuevo álbum, nada le impidió al español Alejandro Sanz alcanzar ya el número 1 en ventas en Itunes en su primer día disponible en las plataformas digitales. Trece países latinoamericanos encabezan la lista incluyendo por supuesto a Ecuador y Estados Unidos.

Cuatro años de ausencia fueron suficientes para que vuelva a deleitar a su público con un repertorio de 10 temas inéditos entre los que destacan los sencillos de adelanto No tengo nada, Back in the city junto a Nicky Jam, y el último Mi persona favorito con Camila Cabello que en YouTube ya supera los 10 millones de reproducciones.

#ElDisco fue grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018 en los Art House Studios y MOW Studios en Miami, y fue producido por Julio Reyes Copello, Alfonso Pérez y el propio cantautor.

Sanz se prepara también para en agosto comenzar con #LaGira, su tour mundial con iniciará en Estados Unidos y visitará ciudades como New York, Chicago, Miami, Orlando y Dallas.

En su país logró agotar las localidades en tiempo récord en Madrid, Barcelona, Sevilla y Elche. Los fanáticos latinos están a la espera que anuncie su paso por el continente.