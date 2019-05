Joy Huerta no está embarazada

Joy Huerta , integrante del reconocido dúo musical Jesse & Joy , continúa sorprendiendo a sus seguidores: recientemente la cantante ha dejado claro que no está embarazada , luego de que publicara en redes sociales que espera un bebé junto a su esposa , a mediados de abril. También dijo que sobre su orientación sexual no puede cambiar lo que la gente diga o piense.

Respecto a su orientación sexual señaló que no puede cambiar lo que opinen las personas, luego de que se generaran comentarios tras su revelación. “Soy un ser humano que se enamoró de otro ser humano y es lo único que pasa. A mí no me toca educar a nadie, creo que cada quien a su debido tiempo y yo estoy viviendo mi vida, yo estoy feliz, agradecida con Dios que la nena viene muy bien llena de salud”, enfatizó.