Mónica Bucheli: “No me voy a callar...”

Una frase popular expresa que el que persevera alcanza. Mónica Bucheli, reportera y presentadora del programa Jarabe de pico, Teleamazonas, se propuso sacar una línea de jeans y lo logró. Esta lleva el nombre de Monabu y el lanzamiento es este 15 de noviembre en la tienda Orange del Policentro, de propiedad de su novio, Rolando García, y de la madre de este, Tatiana.

Un sueño hecho realidad...

Aún no me lo creo, ha sido una labor ardua porque la TV ocupa todo mi tiempo. Pero gracias a Dios me he abierto paso en otra cancha, en la moda y tal vez más adelante sea una empresaria. La meta es que las mujeres vistan con mi marca, con mi estilo. Ahora son jeans, más adelante pueden ser zapatos, carteras y accesorios. Estoy trabajando hace un año, este proyecto me enseñó a tener paciencia porque soy de las que le gusta todo rápido.

Han pasado algunas semanas desde la salida de Marián Sabaté del programa. ¿Sintieron su ausencia?

Para nada, Marián se ha ganado su nombre, pero nadie es indispensable en ningún lugar. Le tenemos mucho cariño. Cynthia Naveda llegó a sumar, es compañera y amiga. Aprendo de ella como del resto. Estamos felices, nos encanta su espontaneidad y sus locuras.

Tiene casi dos años en esta segunda etapa de Jarabe de pico. Antes era menos polémica, ahora algunos como Gabriela Pazmiño no la pueden ni ver.

No son mis enemigos, son personas a las que respeto. Gabriela se molestó porque le pregunté si era la responsable de la salida de Érick Mujica. Me sorprendió su actitud, la considero una de las mejores presentadoras del país. Quisiera tener la oportunidad de conversar sin cámaras con ella. José Andrés Caballero se rayó. Reaccionó mal cuando intenté entrevistarlo, estaba a la defensiva. No le iba a consultar sobre Bárbara Najas. Ya lo hice en su momento y no le gustó. Tal vez creyó que se la iba a volver a mencionar. Con Anita Buljubasich no metí las dos, sino las cuatro patas. Para disculparme le mandé unas frutillas con chocolate. A veces creo que estoy en la sala de mi casa cuando estoy en el estudio. Comenté lo que ella con su esposo, Nerio David, hacen para salir de la rutina. No debí manifestar nada al respecto. Fue algo que me conversó cuando trabajé en TC. Mientras que con Cinthya Coppiano se armó el escándalo porque dije que su papel en Sharon, La Hechicera no era relevante, no me gusta porque se la ve fingida. Fue mi opinión personal.

Son gajes del oficio, ¿eso no la callará ni la hará prudente?

Muchos solo quieren que les echen flores y cuando no es así se convierten en nuestros enemigos. No me voy a callar, aunque no les guste. Tengo el respaldo del canal, de mis compañeros y de mi familia.

Con el hombre de su vida

¿Está muy enamorada?

Es un hombre que suma a mi vida. Con Rolando llevo 10 meses, es empresario, tiene tiendas de ropa. Un día le comenté lo de los jeans, me dijo que no espere más y que ponga en marcha el proyecto. Respeta mi trabajo, cuando en ocasiones me quejo por algún inconveniente me dice que así como yo hablo de alguien, otros también hablarán de mí.

¿Cómo lo conoció?

La tienda de él me vestía hace dos años. Casi no lo conocía, con quien trataba era con la mamá. Un día ella me dijo que yo iba a terminar con la relación que tenía y que me iba a quedar con su hijo. Me decretó aquello. Siete u ocho meses después comenzamos a estar más en contacto. Nos fuimos a comer y desde ahí no nos hemos separado. Existen planes de algo más serio, no me quiero adelantar, que todo ocurra en el tiempo de Dios.