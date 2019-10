Monica Bellucci: los 55 años de una diva

Se dice que la verdadera belleza no tiene miedo a la edad. Y Monica Bellucci parece añadir que esta no tiene por qué restar elegancia, estilo y mucho menos sensualidad.

Llegó los 55 años este lunes 30 de septiembre y dice sentirse satisfecha: “Después de los 50, una mujer todavía puede divertirse mucho”, dijo en una entrevista con diario La Repubblica hace un par de años y lo sigue manteniendo.

Su vida profesional es muy activa. Estuvo en el festival de Cine de Venecia hace menos de un mes. Allí presentó el nuevo montaje de la controvertida cinta ‘Irreversible’ (2002), de Gaspar Noé, donde comparte cartel con su exmarido, el francés Vincent Cassel, quien también estuvo presente en el nuevo estreno. El año pasado abrió el desfile de la colección primavera-verano de Dolce & Gabbana, una firma que ve en ella una musa atemporal.

Durante su paso por el mundo de la actuación, siempre se ha preocupado por demostrar que es mucho más que una mujer hermosa, y se ha empeñado en dejar en alto su talento. Hace dos años, durante su visita al Festival de Cine de San Sebastián, dijo contundente al El País de España: “Tengo casi 53 años y sigo trabajando, así que no creo que se trate solo de belleza”. Y aunque admitió que la apariencia ayuda, aseguró que no es suficiente. “Si no eres hermosa por dentro, es difícil estarlo por fuera”, añadió.

Ella sabe bien que lo mejor es afrontar el paso del tiempo con inteligencia. “No sé si he alcanzado la sabiduría. Tal vez no me interesa. Pero estoy contenta de estar todavía viva. Envejecer es el único modo de tener una vida larga”, declaró a la revista Marie Claire el año pasado.

La diva reside en Francia junto a sus dos hijas, fruto de su matrimonio con Cassel de quien se separó hace seis años: Deva (15) quien, con Dolce & Gabbana, empieza a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda, y Leonie, de 9 años.

¿Su secreto para siempre verse estupenda? Vivir el presente, encontrar la armonía, plantearse nuevos proyectos, según sus propias palabras. “La palabra clave es respeto por una misma”, sostiene.