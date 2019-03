Uñas largas: Lo que es moda no incómoda

La cantante guayaquileña, que recientemente lanzó el tema Bailo, se confiesa una amante de las uñas. “Siempre me han gustado largas y cuando vi que se estaban volviendo a usar no dudé en hacerlo. Creo que mi alma es un poquito vintage y como este modelo se lo asocia a épocas pasadas, me encantó. Las uso de distintos colores dependiendo del mood, por ejemplo ahora con mi nuevo lanzamiento nos estamos manejando con una paleta de tonos muy llamativos, y las tengo pintadas de turquesa. Me gusta experimentar y añadirles cosas nuevas”, contó.

Corina Smith