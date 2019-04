Naomi Campbell, una top model que aún sufre de racismo

Pese a toda la apertura e inclusión de la que se habla en los últimos años. Todavía vemos racismo en todos los ámbitos y aunque parezca increíble, también lo encontramos en el mundo de la moda.

Así lo ha denunciado Naomi Campbell, quien en dos años llegará al club de los 50 y pese a estar cerca de llegar al medio siglo de vida y con toda la fama a sus pies, todavía vive la discriminación.

“Soy la imagen de una nueva campaña y me dijeron que un país asiático no usaría mis fotos debido a mi color de piel”, contó la modelo recientemente en una entrevista con BBC News en Lagos, Nigeria, donde asistió a la Semana de la Moda Arise, que presenta a los mejores diseñadores del continente africano.

“Irónicamente, tengo este gen en mi familia”, bromeó. La londinense se refiere a su colaboración con Nars, la firma de belleza y maquillaje de Fraçois Nars, de la que ha sido imagen este año por primera vez en toda su carrera.

“Esto no me detiene. Es solo otro país que demuestra que es ignorante y que ese no es el camino correcto ni el que está siguiendo el mundo hoy en día”, concluyó en su explicación.

La top ya habló de esto en el pasado, concretamente con Vogue UK. Indicó que no pensaba que a estas alturas seguía tan vigente.

“Todavía no hay un total equilibrio. Para mí fue un golpe directo con la realidad. Nunca creí que algo así podía suceder así que me hizo que pusiera las cosas en perspectiva. Ahora quiero creer que esas modelos negras consiguen las mismas oportunidades y también las mismas tarifas en publicidad”, explicó a la revista.

No es la primera vez que la mujer conocida por su complicado carácter y no tener pelos en la lengua denuncia racismo en las pasarelas. En 2013, junto a otras modelos grandiosas como Iman, se unió en una campaña que denunciaba la discriminación de la que son víctimas las profesionales de minorías étnicas por parte de diseñadores, publicistas y organizadores de eventos.

“La elección de un modelo debe basarse únicamente en su belleza y su talento, no en el color de su piel”, enfatizaba entonces una enfadada Campbell.