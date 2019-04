Miss World Ecuador inspiradas en la diversidad

Ecuador es un país rico y bello. Pequeño en extensión, pero amplio en flora y fauna. Su identidad cultural tiene mucho que ver con el sabor y los productos de la tierra. En cada ocasión y en cada provincia, sus pobladores disfrutan de manjares únicos y deliciosos.

Las candidatas de Miss World Ecuador representan a todas las regiones del país y esta diversidad hace la competencia más compleja.

Esta noche será la coronación de la mujer más bella del Ecuador, por la señal de TC Televisión, a las 20:00. Por eso EXPRESIONES tuvo un encuentro inspirado en esta tierra en la que las modelos dejaron ver todas sus dotes ante la cámara.

La producción

* El estilo que se propone en la portada de EXPRESIONES es moda actual para las mujeres de hoy que quieren estar siempre trendy. “Es para quienes trabajan y quieren a la vez un look versátil para algún evento. Es un fashion day to night look”, explicó Daniela Barriga, stylist invitada a esta producción.

Imperdibles

* Es el único certamen con 19 provincias participantes.

* Es la primera ocasión que interviene una representante de la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos.

* Morona Santiago es la concursante que más puntos (60) ha conseguido en los fast tracks.

* La ganadora se llevará un auto nuevo valorado en $ 18 mil.

* Los invitados al certamen serán Frankie Cena, Gisselle Reyes y Harry Levi.

* El cantante ecuatoriano Ren Kai será el encargado de la intervención musical.