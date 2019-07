Madre de Sonia Luna dice que no pelearán la corona

Sonia Luna, primera finalista del concurso Miss Ecuador 2019, se encuentra afectada por el resultado obtenido la noche del pasado viernes tras la coronación de este certamen en el cual ella no resultó ganadora.

Este jueves 25 de julio, cerca de las 12:00 en el centro de Guayaquil, Sonia Menéndez, madre de la participante, no pudo esperar y organizó una rueda de prensa en un conocido despacho jurídico y dijo, “vine como representante de aquellas candidatas que hoy no pueden hablar. Pero no sólo es mi hija son 10 chicas que se sienten afectadas”. Según ella, muchas se mostraron inconformes cuando, supuestamente, les asignaran asesores para el concurso y no les dieran la oportunidad de contar con quienes se sentían en confianza o con quienes las habían preparado desde el inicio.

Menéndez se mostró triste e incluso mencionó que trataba de mostrar una sonrisa, pese a todo que le está viviendo, pues recalcó que su hija se preparó mucho para ese concurso, incluso llegó a vender su auto para costear los gastos que tendría que realizar en el certamen.

También, reveló a que su hija casi no come y no puede dormir bien desde esa noche, ya que detesta la injusticia a tal punto que está decaída anímicamente.

Según Lenin Duque, abogado de Sonia, existe una cláusula en el contrato que se firma a la hora de participar en el certamen. El experto enfatizó que en caso de incumplir dicho contrato ella deberá pagar $100.000 y $10.000 en caso de terceros.

Por otra parte se le consultó a Menéndez si iban a pelear por la corona, “yo no voy a pelear la corona, pero se busca hacer un cambio, esto no es un dolor de perdedoras, esto es buscar cambios en el certamen”, dijo la madre de Sonia.

La otra parte

La directora del Miss Ecuador, María del Carmen Aguayo, dijo que ella no se iba a pronunciar sobre dicho tema, “no tengo nada que decir al respecto, ahora estoy en una reunión y por cortesía los atiendo, pero de lo que diga toda esa gente sobre la demanda , no diré una palabra”, recalcó María del Carmen.

El contrato

“Art. 5.4. Renuncia a realizar cualquier reclamación, queja o crítica por inconformidad con la decisión que tome la Organización Miss Ecuador, sus delegados o el jurado calificador, por lo tanto no podrá expresarse de forma público privada, verbal o escrita , a través de medios de comunicación (televisión, radio, etc) y por redes sociales, sean estos Instagram, Facebook, Twitter, personalmente o a través de un tercero y ante cualquier autoridad pública o judicial sobre el resultado de la elección”.