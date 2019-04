Mirella Cesa no cree en la suerte

La ecuatoriana Mirella Cesa no se duerme en los laureles y los logros no la marean. Una prueba de aquello es que luego de que el año pasado obtuvo la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ha continuado con sus presentaciones sin dejar de prepararse y viajar. Acaba de lanzar el tema Vaivén y fue parte del Festival South By Southwest (SXSW), en Austin, Texas, y aspira a una nueva nominación en los premios Heat en República Dominicana.

¿Su nueva canción mantiene su estilo?

La letra y música de Vaivén es mía, conté con la colaboración del colombiano DJ Gansta, quien se encuentra radicado en Medellín. Trabajamos juntos desde hace 9 meses. Es un andipop con un mensaje positivo. Nos tomamos el tiempo necesario en las mezclas para que no solo esté la parte movida, lo rítmico, además que conserve la esencia. La vida es un ir y venir, un vaivén, como un boomerang, lo que se da se recibe. Quise seguir con la misma onda de la canción La corriente, pero con una evolución en el sonido. El tema lo lanzamos en Nueva York. Allá hice una gira de medios y acompañé a la ecuatoriana Cristina Morrison que ofreció un show de jazz.

Recientemente estuvo en un festival muy reconocido en Estados Unidos...

Se trata del Festival South By Southwest en Austin, Texas. Fui parte del espectáculo Sonidos del Mundo en el Victorian Room at The Driskill. Es el regalo más grande después de Viña del Mar. Para ser aceptado hay que pasar un filtro enorme. Ahí va gente muy importante, que sabe de música. Aquello también nos abre muchas puertas. Doce años de carrera no han pasado por gusto.

Usted pasa mucho tiempo fuera del país. ¿Se está tratando de proyectar con más fuerza en el extranjero?

Después de 12 años seguir en lo mismo, en el mismo circuito, ya no. Muchas personas gracias a HTV o MTV, donde han rotado mis vídeos, han podido conocer a Mirella Cesa y a su música. Ha sido una labor de hormiguita, no solo mía, también del equipo. Recientemente estuvimos en la teletón Estamos unidos más que nunca en Miami, Estados Unidos. No me presenté en tarima, pero les canté a los niños y ayudé en los teléfonos para recoger fondos. Es el primer paso, tal vez, el otro año ya nos presentemos con todas las de ley. De esta manera se hacen contactos y se conoce gente. Así hemos construido esta carrera y siempre nos hemos manejado con humildad.

Siempre tiene sorpresas reservadas.

Vivo el momento, pero me proyecto hacia el futuro. Estoy nominada en la categoría Mejor artista región andina en los premios Heat. La gala será el 13 de mayo en República Dominicana. Es la cuarta ocasión. Soy la única mujer en ese apartado. Además, seguiré con los shows a nivel nacional y por Navidad sacaré un material con villancicos inéditos, pero de corte tradicional. Creo que como nací el 18 de diciembre, esas fechas me llegan. Además es probable que participe en unas conferencias sobre música fuera del país. Ahí se hacen relaciones. Esta es una carrera de resistencia no de velocidad. Dejo que todo fluya, que se lo lleve la corriente (risas).

Hace algo más de un año recibió la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Chile. ¿Tras aquello surgieron nuevas oportunidades?

Con el español Jorge González, quien llegó a la final en Viña del Mar, grabamos la canción Esta noche. Su parte la hizo en Miami y yo hice la mía en Guayaquil. Ese tema ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. También colaboré con el grupo boricua Domino Saints. Este certamen me dejó muchas cosas claras, adónde quiero llevar la carrera. Ahora aparezco en muchos medios y plataformas digitales, cuando estoy en el extranjero a los medios les llama la atención mi paso por Viña. Ya tenía un buen currículum, gané Los 40 principales en 2009, estuve nominada en cinco categorías en los premios Orgullosamente Latinos de Ritmoson Latino-México en 2013. Abrí el concierto de Elton John en Panamá en 2012. Lo de Viña ha sido un gran aval.

¿Volvió a Chile?

No. He viajado mucho a Estados Unidos y también estuve en Colombia.

Este año, Dayanara Peralta se subió a la Quinta Vergara, aunque hizo un buen papel nos quedamos sin otra Gaviota.

La música, a veces, es como el fútbol, hay cosas que no dependen de uno. El año pasado, nos contaron que un miembro del jurado colocó mal el dedo en las computadoras, y puso un puntaje que no era y descalificaron en la primera ronda a gente talentosa. Nuestra representante hizo un buen trabajo.

¿La suerte influye en estos casos?

No creo en la suerte. Se suman muchas cosas, el trabajo, la perseverancia, el talento, además la ayuda de Dios.

A la cantante Yuri, quien fue uno de los jueces de la reciente edición del festival, la culparon de que Dayanara no ganó porque la calificó en la segunda ronda con 5/7.

Apoyé a Dayanara en todo momento, pero me encontraba en Estados Unidos durante el certamen, por ello no pude darme cuenta de la percepción de la gente.

La campaña en contra de la mexicana fue tan fuerte que hasta le tumbaron el show que tenía previsto ofrecer en Guayaquil.

No se puede culpar a nadie, tal vez también se le fue el dedo al calificar. El festival es una competencia muy fuerte, en Viña hay un nivel muy alto. El año pasado y ahora participaron artistas con muchos seguidores, conocidos internacionalmente, son figuras consolidadas.