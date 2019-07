Milli Vanilli, 30 años del mayor fraude musical de la música pop

Hasta hoy es recordado como el mayor fraude en la historia de la música, hablamos de Milli Vanilli, el dúo de origen alemán integrado por Rob Pilatus y Fab Morvan. Era 1989, no solo el pop rock y el new wave predominaban en el gusto de los adolescentes de ese entonces, ritmos como el hip-hop y el rap también calaron hondo en la generación X. Ese año llegó a Ecuador y al resto de América, una dupla de morenos con buena pinta, junto a la canción que hoy es considerada un clásico, Girl you know It’s true. El tema era parte de su álbum homónimo, convertido en disco de oro en Austria, España, Francia, Gran Bretaña. A este suceso, le siguió Baby don’t forget my number, que llegó al número uno de la Billboard Hot 100. Su popularidad llevó a que Arista Records, un sello derivado de Sony Music, firmara un contrato con ellos para que graben discos en Estados Unidos. Para ese entonces, todo era felicidad, sus ventas se contaban por millones, premios como el Grammy iban y venían, y programas internacionales como MTV rotaban sus vídeos, mientras que en Ecuador, espacios como Sintonizando y El show de Bernard hacían lo mismo, pero todo cuento llega a su final y el de ellos distaba mucho de ser feliz. Los muchachos con apariencia de modelos se dejaron llevar tanto por la fama, que era común verlos en estado de ebriedad en fiestas exclusivas y al día siguiente levantando pesas en un gimnasio. Detrás de esta fachada de irreverencia, pocos sabían que ellos no cantaban, las voces correspondían a otras personas. Todo se vino abajo en noviembre de 1990. Ocurrió cuando en un concierto falló el playback y el productor musical del grupo, Frank Farian, reveló la verdad: Fabrice Morvan y Rob Pilatus no cantaban, sino que hacían mímica a los éxitos grabados por John Davis y Charles Shaw. Con ello, se les arrebató el Grammy y fueron señalados como un fraude en letras mayúsculas. Tiempo después, los auténticos vocalistas originales quisieron hacer carrera con el nombre The Real Milli Vanilli y, obviamente, no les fue bien. A los ‘farsantes’ les fue peor, no hubo alguien que les perdonara el engaño. La discográfica desembolsó 25 millones de dólares a fanáticos insatisfechos. Para rematar, el 2 de abril de 1998 Rob Pilatus fue hallado muerto en un hotel de Fráncfort por sobredosis, producto de la depresión causada por el declive de una carrera que empezó como una mentira y terminó en una verdadera tragedia. Sin embargo, sus inolvidables melodías todavía se escuchan en la radio y se bailan en fiestas nostálgicas.

EL DATO

En diciembre de 1989, el solista Charles Shaw narró a un periódico neoyorquino que él era el verdadero solista del grupo, pero no tuvo eco su denuncia hasta que al año siguiente se descubrió en un concierto de MTV que el dúo no cantaba en vivo.