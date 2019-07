Miley Cyrus no tendrá hijos por el bien del planeta Tierra

Aunque el matrimonio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth nos tomó por sorpresa no significa que tenga un plan familiar a largo plazo. Es más, ya saben que no tendrán hijos.

Los esposos de 26 y 29 años, respectivamente, están seguros de que el cambio climático es una razón de peso para no traer a más personas al mundo. “Con los desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción. Tienes que rendirte. La naturaleza es femenina y cuando se enfada, mejor que no le toques los ovarios”, aseguró Miley en una conversación con la edición estadounidense de Elle, de la que también es portada.

Ella tiene más razones de peso y también cree que al planeta se lo ha explotado como a las mujeres el patriarcado. “Hemos llegado a un punto en el que cada día convertimos un poco más a este planeta en un montón de mierda. Y me niego a dejarle esa herencia a mis hijos o a que tengan que solucionar el problema ellos en el futuro. No pienso traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua”.

“Si no tienes hijos la gente siente pena por ti. Te ven como una mujer fría y sin corazón incapaz de amar. ¿Por qué nos han entrenado para que creamos que el amor significa querer a otras personas más que a ti misma? Tú vas primero, y luego ya viene el resto”.