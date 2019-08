Miley Cyrus y Liam Hemsworth, cruce de acusaciones de drogas e infidelidades

La separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth que se inició como amistosa se está enfangando a medida que las acusaciones vuelan desde ambos lados, incluidas denuncias de uso de drogas e infidelidades. No ha pasado ni una semana desde que la artista hizo público el comunicado en el que anunciaba el fin de un matrimonio, que solo ha durado ocho meses, cuando la guerra mediática se recrudece.

En los días que han transcurrido desde que se anunció su separación, se ha estado especulando sobre cuál ha sido la causa de la separación. Afirmaciones sobre el uso de drogas e infidelidades están apareciendo, ya que los informantes de ambos lados brindan historias drásticamente diferentes sobre la pareja. Algo parecido sucedido cuando Brad Pitt y Angelina Jolie pusieron fin de a su matrimonio: ellos no hablaban a los medios, pero se encargaban de que otros lo hicieran en su nombre.

Fuentes cercanas a Miley, de 26 años, han contado a TMZ que la cantante intentó “valientemente” salvar el matrimonio pero no pudo aceptar que Liam “bebiera mucho” y “usara ciertas drogas”. La lucha de Miley Cyrus con el abuso de sustancias en el pasado fue un “factor decisivo” para la actriz y especialmente difícil para ella. También se ha filtrado que de momento no tiene planes de solicitar el divorcio de Liam.

Los amigos del actor han respondido a estas acusaciones para asegurar que Cyrus está usando las acusaciones de drogas y alcohol para distraerse de la verdadera causa de la separación: la infidelidad de ella. La fuente del actor no dio más detalles, sin embargo, negaron las noticias de que la pareja se hubiera separado meses antes de que fotografiaran a Miley besando a Kaitlynn Carter el fin de semana pasado. “Este es otro intento de Miley de distraer de su infidelidad y su reciente y escandaloso comportamiento público”. aseguró la fuente de Liam a TMZ.

Toda esta batalla de acusaciones llega después de que Liam Hemsworth se dejara ver abatido en Byron Bay (Australia) acompañado de su hermano Chris, la esposa de este, la española Elsa Pataky, y los tres hijos de la pareja. Un periodista del Daily Mail australiano se le acercó para preguntarle cómo se encontraba tras la sorprendente noticia: “No saben por lo que estoy pasando pero no quiero hablar de esto”. Poco después publicó un comunicado en Instagram en el que decía: “Escribí una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”.