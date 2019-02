Midnight cowboy, el rubio vaquero que hizo historia cumple 50 años

El drama humano no solo causó gran receptividad de público y crítica sino también su magistral banda sonora.

En su camino, el ingenuo hombre se topa con Ratso, un timador (el que nunca falta), y termina cayendo víctima de sus argucias. Al verse el campesino en aprietos, pues su situación va de mal en peor, y sin conocer a nadie en la Capital del Mundo, no le queda otro remedio que retomar la relación con el embaucador de Ratso.

La cinta narra las peripecias de un muchacho tejano llamado Joe que llega a Nueva York, renunciando a su oficio de lavaplatos, en busca del sueño americano . Cree que solo le basta su pinta para triunfar y seduce a cuanta mujer se le pone en frente a cambio de dinero. Con el tiempo se da cuenta que el negocio de gigoló no es como se imaginaba.

Esta envolvente canción llegó a las primeras posiciones de los charts de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Ocupó la sexta posición en la Billboard Hot 100. El single superó el millón de copias vendidas, y Nilsson recibió un Grammy como mejor intérprete pop masculino. Felizmente no sería un solista ‘one hit wonder’, pues dos años más tarde, la balada Without you lo consagraría como un ídolo del pop.