El mensaje de Michela Pincay tras ser declarada inocente

La Corte Provincial del Guayas declaró el miércoles la inocencia de la actriz Michela Pincay, de 27 años, quien fue acusada del delito de violencia intrafamiliar.

Tras no hallar pruebas suficientes para inculpar a la exchica reality, se decidió de anular los 10 días de prisión que se le habían impuesto el pasado 22 de diciembre del 2018, una sentencia por la cual apelaron durante seis meses.

Su abogado, Raúl Llerena, aseguró que “hubo insuficiencia probatoria: el informe psicológico no determinó ninguna afectación a la víctima; simplemente se hizo justicia”.

“Las otras falsas acusaciones serán materia de demandas. Empezaremos la semana próxima. Por la Justicia, con mi equipo somos apasionados y lograremos se haga más justicia”. agregó Pincay.

También se pronunció al respecto en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Quiero no solo agradecerles su apoyo sino su amor. Ustedes me conocen y me han visto crecer. Hoy no estoy lista para decir más sobre esto, solamente gracias por confiar en mí”, escribió.