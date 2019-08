Michela Pincay perdió contratos y aún no vive en su casa

El 2019 ha sido muy duro para la ex chica reality Michela Pincay (28), porque tuvo que enfrentar procesos legales. Su exnovio Dave Morales (30) la acusó de violencia intrafamiliar (en diciembre pasado), por lo que fue sentenciada a 10 días de prisión. La presentadora y actriz apeló y fue declarada inocente. Antes de aquello la familia del empresario la señaló como la autora intelectual de una agresión contra él ocurrida en marzo. Además se convirtió en la malvada Pierina de Calle amores, telenovela de TC, canal en el que ya no está.

Luego de los problemas legales por las acusaciones de su expareja y de estar en boca de todos, este es un año que sin duda prefiere olvidar.

Ha sido el peor año, el más feo, fue como una prueba en la que Dios me enseñó a ser prudente y paciente. Soy un humano como todos. Nadie recibe críticas, acusaciones y se ríe porque es un alma de Dios. Da rabia y sientes ganas de gritar que eres inocente. Más que nada cuando existen las evidencias para demostrar que están mintiendo. Había días que lo quería hacer, pero respiraba, lloraba y hasta ahora me cuesta hablar de aquello, no puedo mentir. Aprendí a controlarme, a conocerme, a escuchar y a esperar que todo se acomode. Me puse como penitencia rezar por esas personas que me estaban haciendo daño. No quería que mi corazón se envenene, no me permití sentir odio, era una manera de sanar. Fue una lucha interna muy fea.

Las acusaciones eran graves...

Había que seguir un proceso legal y a pesar de que tenía mucho que decir, preferí callar porque aún ganando, yo perdía. La prudencia me ayudó mucho. La gente que me conoce sabe cómo soy. A mi familia y amigos no tenía que demostrarles nada. Confié en una persona durante un año y medio, la ayudé y no comprendía cómo su familia pudo apoyar un comportamiento negativo.

¿Qué generó todo esto?

No sé. No entiendo su comportamiento, cuando se enteró de que salí de TC, me volvió a escribir. ¿Para qué? No es normal que alguien que hace daño le escriba de nuevo a esa persona que lastimó.

¿Qué le dijo en esos mensajes?

Que me quería mucho y que estaba aquí para mí. He bloqueado todo. Hablo con bases porque eso aprendí. Soporté que dijeran de mí lo que les dio la gana. Trato de ignorar lo negativo, con esto me gradué.

¿Corrió el riesgo de ir detenida?

Era imposible porque cualquiera que lea los documentos se dará cuenta de que existen muchas incoherencias. Él decía que yo lo había golpeado en la frente, sin embargo el médico perito contaba otra historia.

Él dijo que Michela Pincay lo había golpeado. ¿Y Dave Morales la golpeó a usted?

Son cosas que me guardo.

A pesar de todo, su hermano Farid sigue manteniendo una gran amistad con su exnovio. ¿Cómo está su relación con él?

Cuando se hace algo mal, seguramente se busca que alguien lo aplauda. Mi hermano es manipulable. Lo amo mucho, siempre lo amaré. Daría mi vida por él.

El resto de su familia, ¿cómo vivió y manejó esta crítica situación?

Trataba de no quebrarme frente a mi familia. Ya verlos mal me rompía el corazón.

Su abogado, Raúl Llerena, dijo que existía la posibilidad de una contrademanda, alegando daño a su imagen...

Él conoce todo, es como un familiar. No quiero mover un dedo sin Raúl. Todos sabemos por lo que está atravesando con lo referente a su salud. Existen procesos legales que yo podría iniciar, sin embargo lo que más quiero es tener a esta gente lejos de mi vida. No darle el placer de volver a verme en un juzgado.

Tras todo aquello, ¿tomó algunas medidas?

Me traumé tanto con esa situación que perdí la confianza. Mi familia me grababa cuando me pedían una foto; si no era un niño o una mujer, lo hacían. Contraté seguridad, aún sigo sin vivir en mi casa, me cambiaron la existencia.

En estos momentos se conoce a los verdaderos amigos y a los que han fingido serlo.

Alejé a un par de personas tóxicas de mi vida. Sabía que Úrsula Strenge es mi amiga. Cuando la llamé, estuvo conmigo de inmediato. Mi mejor amiga, Silvana Mero, vino de Nueva York a verme. Eduardo Andrade, Jorge Heredia, Catrina Tala, muchas personas se solidarizaron. Gente del canal (TC), como Christian Maquilón y Claudia Camposano. Un día no pude más y me quebré en plena grabación.

¿Cómo dañó este escándalo su imagen? ¿Su trabajo en TC estuvo en algún momento en peligro?

Perdí algunos contratos con marcas. Gracias a Dios logré recuperarme. Una empresa me iba a manejar fuera del país, en Miami, Estados Unidos. Anularon el contrato porque buscaban mi nombre en Google y salían comentarios negativos. Me imagino que eso era lo que quería esa gente. Fue una forma cobarde de dañarme, de verme humillada. Seguramente ahora él se sentirá mal porque soy la única persona con la que tuvo la oportunidad de llevar una vida positiva.

¿La etapa en TC concluyó definitivamente?

Ya no estoy en TC. Existe una propuesta para otro proyecto para fines de año. Las puertas han quedado abiertas. Calle amores fue una gran experiencia, pude tratar a Dora West (foto) y me llevo una grata impresión de ella. Me pareció lo máximo, súper responsable, puntual y divertida. Con Francisco Pinoargotti (Franco), quien era mi padre en la telenovela, me ocurrió algo chistoso. Cuando me tocaban escenas con él, siempre iba muy nerviosa a grabar. Pensé que me iba a hacer bullying. Francisco no sabe esto (risas).

¿Por qué matan a su personaje?

Era algo que ya estaba pautado. Sirvió porque es la etapa final de la producción y detonó ciertas situaciones. Además, el día que se murió Pierina se programaron otros estrenos nacionales en TV y fue un golazo. Competimos directamente con Tres familias de Ecuavisa, y Ojitos hechiceros con Sharon, el desenlace. Algo estratégico. A nosotros nos fue muy bien.

Siempre son muy exigentes las escenas de la muerte de un personaje.

Traté de sentir mucha pena antes de grabar el accidente en la telenovela, no hablé con nadie, me concentré pensando en que me dolían mucho las piernas. Las escenas me salieron del alma porque me sentí como Pierina. Mi jefe, Cheíto, uno de los directores, Andrés Garzón, y mis compañeros me dijeron que lo había logrado.

Cuando vio esas escenas en pantalla, ¿cómo se sintió?

Las vi en mi casa. Lloramos con mi familia. Sientes algo especial al ver morir a tu personaje. Mi abuelita (Fanny) y mi mamá (Gardenia) lloraron mucho. Pedían que no me pase nada.

¿Tiene previsto hacer una pausa larga en TV?

En teoría dejaré la TV por dos meses. En la práctica no sé (risas). Estoy concentrada en otras actividades. Se me complicaba el tiempo, esto es un respiro. Lo mejor es que no tuve que decir que ya no podía. Con el spa (Akuaspa), la línea de comida sana a domicilio (The Foodie Plan), el restaurante (Foodie) en Guayarte y los productos Yummie estoy ‘a full’. Acabo de abrir un punto de venta en Manta, luego abriré una fábrica en la capital.

A estas alturas, ¿qué le interesa hacer en TV?

Me encantó actuar, antes lo hice en Tres familias. Pero hay que estar 12 o 13 horas en un estudio, a veces solo esperando por una escena. Volvería a un programa concurso, al estilo Combate. Mantener contacto con la gente es lo máximo.

¿Ha previsto viajar y hacer cursos fuera del país?

En Miami (Estados Unidos) haré un curso de marketing digital, además obtendré una certificación de coaching empresarial y de conferencista internacional. Estoy interesada en dar charlas de emprendimientos. Hemos conversado con Úrsula Strenge para un espacio radial.

Por unas fotos y vídeos en las redes sociales la volvieron a involucrar con Efraín Ruales.

Haremos más. Cuando recién se termina una relación no se puede decir que eres gran amiga de esa persona. Es algo complicado, toma tiempo. Estuvimos con Efraín juntos más de un año. Somos amigos, me aconseja, nos respetamos. Ahora estoy sola, no hay perro que me ladre (risas).

Luce más delgada.

Con todo el estrés que viví, perdí 15 o 18 libras, no me daba hambre, peso 119 libras. Sufrí ataques de pánico, no podía salir sola a la calle, lloré mucho. Sigo delgada, pero ya como bien, sin problemas.