Michela Pincay: “No doy explicaciones porque quienes buscan hacer daño no las merecen”

Michela Pincay, actriz de Calle amores, de TC, está en la boca de todos, ya que la abogada Miriam Sabando, la madre de su exnovio, Dave Morales, la señaló en el programa De boca en boca como la responsable de la paliza que recibió el empresario (tiene negocios de belleza). Además dijo que Michela era un demonio. Mientras el avispero está alborotado, la expresentadora de En Contacto, de Ecuavisa, se encuentra en Estados Unidos.

Su abogado Daniel Frías indicó “con Raúl Llerena estamos haciendo las diligencias previas de este caso. No lo vi, pero sé que la mamá culpó a Michela en un espacio de TV. Por ello hemos pedido los vídeos y también sé que la han atacado en las redes sociales. La abogada Sabando se comunicó con nosotros hoy (ayer) para conversar, nosotros no tenemos ningún inconveniente”.

Michela se mantendrá en Calle amores, porque según fuentes de esa cadena, lo personal no tiene nada que ver con lo profesional. Se conoce que hace un mes le pidió permiso a José Navarrete, gerente de producción de TC, para resolver asuntos de negocios en el extranjero. Dejó grabado algunos capítulos de la serie.

Tiene previsto volver al país el miércoles. Desde que Dave y Michela terminaron su relación sentimental, a inicios del 2019, solo han habido dimes y diretes, supuestas amenazas y procesos legales, ya que él le siguió uno por violencia doméstica y hubo una demanda de ella por presunta violencia psicológica. Según los familiares del empresario, Dave ganó el juicio y dictaron 10 días de prisión para Michela.

Ayer en sus redes, ella se manifestó. Parte del texto es el siguiente: “No doy explicaciones porque quienes buscan hacer daño no las merecen y quienes me conocen no las necesitan, mis actos siempre han sido coherentes y ustedes me han acompañado tanto que creo que explicar algo que no me representa no es necesario. Estoy en lo mío, tengo ganas de decirles en qué lugar del planeta sueño con ver pronto a uno de mis bebés (Yummi o Foodie), quiero hablarles ya de mi nuevo proyecto fuera de Ecuador y espero el momento perfecto para unirlos a esto. Ignorar a quien se moría por un poco de su atención será siempre la mejor respuesta. Yo continúo con mi vida, como siempre; el abogado Daniel Frías y Raúl Llerena estarán pendientes de este tema”.