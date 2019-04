Michela Pincay en Hola TV

Mientras que la farándula ecuatoriana no habla de otro tema que de la agresión a Dave Morales y por la que la familia del empresario responsabiliza a Michela Pincay, ella anda muy suelta de huesos en Estados Unidos. Estuvo de invitada al espacio Hola TV en Miami. Al respecto expresó: “Me presentaron como una joven emprendedora y presentadora de TV y no puedo estar más orgullosa y feliz. Me encantó enviar el mensaje de que para lograr cosas hay que trabajar y sacrificarse, que las mujeres que hemos sido criadas por familias buenas y mujeres dignas no tenemos otro ejemplo que seguir más que ese, hablé de mi experiencia de 9 años en televisión y de lo increíble que es vencer el miedo a emprender por confiar en lo que uno cree. Agradezco estos días con todo lo malo pero siempre enfocándome en lo bueno”. Michela tiene previsto regresar hoy al país. Ojalá los planes no cambien.