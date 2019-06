La vida de los hijos de Michael Jackson después del escándalo

El 5 de marzo de 2009 Michael Jackson anunciaba en Londres nuevo espectáculo, This is it, que consiguió un millón de inscripciones para comprar entradas en solo 24 horas. El conocido perfeccionismo del artista y su peculiar carácter presagiaban momentos de gran presión para él, pero nada hacía pensar en un fatal desenlace. El 25 de junio la muerte del rey del pop sorprendía a todos y dejaba desolados a sus admiradores.

El drama artístico tenía una trastienda personal que afectaba especialmente a los tres hijos del cantante: Prince Michael I (Prince), Paris y Prince Michael II (Bigi), que entonces tenían 12, 11 y 7 años respectivamente. Tres niños a los que había perseguido la polémica desde su nacimiento porque su mismo padre los había puesto en el ojo del huracán con sus extravagancias. Prince y Paris son hijos del cantante y Debbie Rowe, una enfermera con la que estuvo casado entre 1996 y 1999 y que recientemente confesó: “Me fecundaron. Yo era su purasangre”, en referencia a que, según su versión, se utilizó el esperma de un donante y nunca mantuvo relaciones sexuales con el artista. De Prince Michael II, Michael Jackson aseguró haber recurrió a un vientre de alquiler para aumentar su familia.