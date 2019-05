Consuelo Duval ahora es Julia, una actriz en decadencia

A Consuelo Duval se la ha visto en el programa La familia P. Luche junto a Eugenio Derbez, y en Netas divinas. Este martes por el Canal de las Estrellas se estrena su nueva comedia Julia vs Julia.

Ahí interpreta a Julia Montemayor, quien dice la hace sentir muy nerviosa, orgullosa pero también muy responsable de su caracterización, porque al igual que los anteriores personajes, quiere hacer historia ahora con Julia.

La primera temporada de Julia vs Julia, producción de Nazareno Pérez Brancatto, consta de 13 capítulos y en ella también participan Liliana Abud, Ruy Senderos, Priscila Faz, Alejandro Ávila y Alberto Garmassi.

Narra las peripecias de una mujer que, habiendo probado las mieles del éxito y los privilegios que conlleva ser una de las más reconocidas actrices de televisión, debe enfrentar la cruel traición de la fama: la decadencia.

Julia nunca se preparó para las malas épocas que ahora enfrenta: no ahorró, no procuró amistades, no cultivó relaciones y, sobre todo, no cuidó a su familia.

Ante la adversidad y la necesidad de adaptarse a su nueva realidad debe ser recursiva. Al intentar vivir en un mundo “normal”, termina poniendo de cabeza la vida de su hijo, su asistente y su excéntrica madre.

Se emitirá luego del informativo de Televisa En Punto con Denise Maerker.