¿Por qué Selena Gómez y Justin Bieber no fueron al Met Gala 2019?

Lady Gaga , Katy Perry , Kim Kardashian y Gigi Hadid fueron algunas de las personas que más llamaron la atención con su presencia, sin embargo, la ausencia de personajes mediáticos como Justin Bieber y Selena Gómez hizo que sus seguidores se pregunten por qué no fueron y dónde estaban.

A pesar que la exestrella de Disney poco a poco está regresando al mundo mediático, a través de sus redes sociales, en esta ocasión no asistió al Met: prefirió pasar estos días con sus amigos en California .

Fue el maquillador Hung Vanngo quien la semana pasado dio esta pista que Selena no iría al MET al responderle a una fan de la cantante. “Ella no va para que puedas relajarte en tus publicaciones”, indicó.

Es la primera vez que Selena no está presente en esta fiesta desde el 2014 . El año pasado fue sola luciendo un vestido rosa pálido de la marca Coach .

Es mundialmente conocido que él está en contra de este tipo de eventos pues su primera y última presentación en el evento fue en el 2015 y desde entonces, en varias ocasiones, ha señalado que no está de acuerdo con asistir, pues considera que allí las personas muestran apariencias falsas.

Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 8 de May de 2018 a las 9:54 PDT

“Hey, mundo, ese estilo de vida glamuroso que ves representado por gente famosa en Instagram... Que no los engañen. No piensen que su vida es mejor que la suya. ¡Les puedo prometer que no es así!”, publicó el año pasado en Instagram.